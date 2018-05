Lokalsport: Ice Aliens haben zwei neue Spieler

Ratingen Drei Abwehrspieler werden den Eishockey-Regionalligisten verlassen.

Der Umbruch im Kader der Ratinger Ice Aliens nimmt weiter Formen an. Vorstands-Boss Rainer Merkelbach und Trainer Krystian Sikorski haben zwei weitere Spieler verpflichtet. Von den Hammer Eisbären; Ratingens Play-off-Gegner in den vergangenen beiden Jahren, kommt Marvin Cohut an den Sandbach. Der 24-Jährige spielte im Nachwuchs für Herne, die Düsseldorfer EG und die Ice Aliens, bevor er nach Kaufbeuren in die Deutsche Nachwuchs-Liga wechselte. Über die Senioren-Stationen beim Herner EV und den Dortmunder Eisadlern wechselte Cohut nach Hamm. Dort lief es in der vergangenen Saison nicht so gut für ihn, weswegen eine Luftveränderung ansteht.