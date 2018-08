Höseler Golfdamen halten souverän die 2. Bundesliga

ratingen Beim Saisonfinale reichte Rang vier, um das Ziel Klassenerhalt als Tabellenzweiter sicher zu erreichen.

(höv) Nachdem der Klassenerhalt aufgrund der starken Leistungen der vergangenen Spieltage bereits in der Luft lag, konnten die Damen des Golfclubs Hösel mit Trainerin Melanie Niesing nach dem fünften und letzten Spieltag der Saison jubeln. Im Golfclub Bergisch Land reichte ihnen beim Saisonfinale ein vierter Platz, um den zweiten Platz in der Gesamttabelle vor den Damen des Gastgebers zu verteidigen. Den Gruppensieg mussten der Aufsteiger dagegen dem Düsseldorfer GC überlassen, der die 2. Bundesliga durchgehend dominierte.

Auch der letzte Spieltag wurde vom warmen und regenarmen Wetter der vergangenen Wochen geprägt. Der Platz präsentierte sich aber – abgesehen von den vertrockneten und teilweise aufgeplatzten Fairways – in einem verhältnismäßig guten Zustand. Trotzdem kamen die Höselerinnen nicht gut ins Spiel. Weil Niesing ohnehin auf zwei Stammspielerinnen verzichten musste, fiel der zusätzliche Ausfall von Marie-Theres Zeitz, die sich auf der Runde am rechten Handgelenk verletzte, schwer ins Gewicht. Außerdem wollten die Damen aus Bergisch Land und die des GLC Seddiner See alles tun, um den eigenen Abstieg noch abzuwenden.