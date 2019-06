Hockey : Hockey-Frauen ärgern den Meister beim 2:3

METTMANN In der nächsten Saison dürfte der Mettmanner THC einer der Titelfavoriten in der 1. Verbandsliga sein.

Knapp gescheitert ist der Versuch der Hockey-Frauen im Mettmanner THC, auch den dritten Aufstiegskandidaten in der Rückserie zu schlagen. Beim Team des favorisieren ETB Schwarz-Weiß Essen gab es vielmehr eine 2:3-Niederlage. Für die Mannschaft vom Essener Uhlenkrug bedeutete der Sieg über die Mettmannerinnen zugleich den Aufstieg in die Oberliga. Die MTHC-Mannschaft lieferte ein Spiel auf Augenhöhe und unterstrich, dass sie in der nächsten Feldhockey-Saison einer der Aufstiegsfavoriten sein werden. In den vergangenen Begegnungen hat das Team von Trainer Philipp Gutt immer wieder deutlich gemacht, das es in der 1. Verbandsliga zu den stärksten Mannschaften gehört.