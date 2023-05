Tennis, Regionalliga RTC will das Finale daheim

Die Tennis-Herren 50 des Ratinger TC Grün-Weiß starten am Samstag bei Meiderich 03 in die neue Regionalliga-Saison (13 Uhr). Und nach drei Deutschen Vizetiteln will das Team von Mannschaftsführer Marc Pradel dieses Mal den ganz großen Wurf und ist entsprechend verstärkt worden: Aus der eigenen 40-Mannschaft ist Christian Schäffkes „nach oben“ gerückt, der frisch gebackene Weltmeister der Herren 50.