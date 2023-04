Tennis, Regionalliga RTC startet Mission Meisterschaft

Sportwart Daniel Meier hat die zurückliegende Saison des Ratinger TC Grün-Weiß in der Tennis-Regionalliga analysiert und seine Schlüsse für die am Montag neu beginnende Spielzeit gezogen: „Wir hatten schon eine relativ gute Mannschaft, aber wir haben an den oberen Positionen zu viele Matches verloren. Das mussten wir dann meistens mit den unteren Positionen kompensieren.“