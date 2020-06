Tennis : RTC-Herren halten sich schadlos

In Aktion auf der Anlage am Götschenbeck vor einigen Zuschauern: Ex-Nationalspieler Christopher Kas war gegen Wanne-Eickel die Nummer zwei der Herren 40 des Ratinger TC Grün-Weiß. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Mit dem mühelosen 7:2 gegen den TC Wanne-Eickel baut der Regionalliga-Spitzenreiter RTC Grün-Weiß seine Tabellenführung aus. Bis zum nächsten Spiel haben die Ratinger nun aber zwei Monate Pause. Etwas kurios findet das auch Sportwart Daniel Meier.

Das konnte Meier natürlich insgesamt verschmerzen. „Es war ein schöner Tag, das Wetter war gut, und trotz der Corona-Auflagen sind ein paar Zuschauer gekommen, so dass unser Spiel gut angenommen wurde. Immerhin sieht man solche Top-Leute wie bei uns nicht so oft spielen“, sagt Meier mit Blick unter anderem auf seinen belgischen Spitzenspieler Xavier Malisse und den ehemaligen deutschen Nationalspieler Christopher Kas, die gegen Wanne-Eickel die Positionen eins und zwei besetzten und je nur einen Satz abgaben. Nicht einmal einen Satz zu Ende spielen musste RTC-Eigengewächs Christian Schäffkes, dessen Gegner sich beim Stand von 5:0 aus Sicht des Ratingers eine Verletzung zuzog und aufgab.

Mit dem Sieg baute der RTC seine Spitzenposition in der Tabelle aus, die aber noch ein eher schiefes Bild hat: Immerhin treten durch die Coronavirus-Pandemie derzeit nur vier Mannschaften an, der Zweitplatzierte TC Bonn-Beuel hat bislang erst einmal gespielt und gewonnen, die Ratinger stehen mit nun zwei Siegen klar vorne. Beide Teams bestreiten auch ihr jeweils letztes Spiel dieser Mini-Saison gegeneinander, bis der RTC in Bonn zu Gast ist, dauert es aber rund zwei Monate: Erst am 29. August ist es so weit. „Das ist ein bisschen kurios“, findet dann auch Meier. „Der Spielplan musste aufgrund von Corona entzerrt und bis September ausgeweitet werden. Dadurch, dass aber vier Mannschaften nicht antreten, gibt es nun zusätzlich zu der ohnehin siebenwöchigen Pause durch die Sommerferien noch einen längeren Break. Das ist ein bisschen unglücklich, lässt sich aber nicht ändern.“