Softball : Lintorferin international am Schlag

Lintorf Helen Ludwig aus Lintorf spielt mit den Neunkirchen Nightmares im Europapokal in Italien. Für den Softball-Bundesligisten hat die Spielerin der Ratinger Goose Necks ein Zweitspielrecht.

Mit den Nightmares war Ludwig gerade in Saronno, Italien, beim Europapokal-Turnier der Pokalsieger. 14 Mannschaften treten hier gegeneinander an. Nach drei teilweise sehr knappen Niederlagen in der ersten Gruppenphase konnten sich die Nightmares deutlich steigern und mit vier Siegen noch das Spiel um Platz 9 erreichen. Gegner war das Team aus Medvednica, Kroatien. In der Zwischenrunde hatte Helen Ludwig mit vier Treffern bei zehn Versuchen am Schlag sowie einer fehlerlosen Leistung auf dem Feld bereits einen maßgeblichen Anteil an der Leistungssteigerung des Teams. Im Platzierungsspiel gelang ihr dann ein weiterer Schlag, der es zwei Läufern erlaubte, bis zur Home Plate zu gelangen und somit wichtige Punkte zum zwischenzeitlichen 6:1 zu erzielen. Am Ende gab es einen souveränen 10:3-Sieg. Mit fünf Siegen in Folge und Platz 9 war es auch ein versöhnliches Ende für das Team nach dem Fehlstart.