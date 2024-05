Saisonfinale im Handball TuS 08 Lintorf grillt, TV Ratingen verabschiedet sich

Zum Saisonausklang in der Handball-Oberliga steht der TuS 08 Lintorf vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Die längst als Meister feststehende Unitas aus Haan kommt am Samstag an die Gothaer Straße (17.30 Uhr). Ob die Lintorfer einen Meister-Blumenstrauß überreichen werden, war nicht zu erfahren. Wohl aber, so der Pressewart Hajo Pfeiffer: „Geschenkt wird eigentlich nichts.“ Er erklärt auch warum: „Wir wollen auf Platz fünf einlaufen. Das wollen aber auch die Wülfrather und der HSV Uberruhr. Gegen Wülfrath stehen wir bei Punktgleichheit schlechter aufgrund des direkten Vergleichs.“ Der TB Wülfrath hat Heimrecht gegen Mettmann-Sport und Überruhr ebenfalls gegen den TV Lobberich. Dieses Spiel findet am Sonntag an der Raumerstraße in Essen statt.