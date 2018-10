Hawaii: Für Sven Wies wird  ein Traum wahr

Ratingen Der Ratinger blieb bei seiner Ironman-Premiere unter neun Stunden und löste das Ticket für den berühmtesten Triathlon der Welt.

Sven Wies reißt die Arme in die Luft, ballt die Fäuste und schreit sich die Erleichterung von der Seele, als er beim Ironman in Barcelona nach 8:59:01 Stunden ins Ziel läuft. In seinem Premieren-Wettkampf über die Ironman-Distanz schaffte der Triathlet aus Ratingen mit einer Fabelzeit die Qualifikation für den berühmten „Ironman Hawaii“ im nächsten Jahr. „Mein Ziel war es, unter neun Stunden zu bleiben. Ab der 35-Kilometer-Marke im Marathon war mir klar, ich schaffe das“, sagt Wies, „ab diesem Zeitpunkt war es für mich einfacher. Im Ziel habe ich Genugtuung gespürt und mich einfach nur gefreut.“

In diesem Moment konnte der 31-Jährige nicht ahnen, welche Achterbahn der Gefühle auf ihn zukommen sollen würde. Im Klassement war der Geschäftsstellenleiter des Handball-Regionalligisten SG Ratingen in seiner Altersklasse (31 bis 34 Jahre) Vierter geworden und somit sicher auf Hawaii dabei – dachte er zumindest.

„Ich habe bei der SG Ratingen eine Sechs-Tage-Woche und kann mir meine 40 Stunden sehr gut aufteilen. Mal gehe ich morgens zum Laufen, manchmal laufe ich den Weg zur Arbeit. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, ich bin da sehr flexibel“, erläutert Wies. Eigentlich unvorstellbar: Der Marathon in Barcelona war der erste, den Wies jemals gelaufen ist – und dann sogar in 3:11:21 Stunden. „Im Training bin ich maximal 32 Kilometer gelaufen. Mein Trainer hat gesagt, dass es reichen würde“, erzählt Wies mit einem Grinsen: „Ich hatte vor Barcelona zwar keine Bedenken, aber großen Respekt.“

Die komplette Ironman-Distanz hatte Wies zuvor im Training ebenfalls nie simuliert: „Zwei oder drei Mal bin ich 150 Kilometer Rad gefahren und 20 Kilometer im Wettkampftempo gelaufen“, erklärt er. Und was sind nach dieser herausragenden Leistung in Barcelona die Ziele für Hawaii 2019? „Das hängt von den Bedingungen ab“, meint Sven Wies, „normalerweise liegt die Temperatur bei über 35 Grad und die Luftfeuchtigkeit bei 100 Prozent. Zudem lässt der starke Wind so eine Zeit wie in Barcelona nicht zu. In zwei Wochen setze ich mich mit meinem Trainer zusammen. Vielleicht wird das Ziel ja dann, das Podest in meiner Altersklasse zu erreichen.“