Handball : TV Ratingen verliert Duell um Platz zwei

RATINGEN Die Gastgeber treten mit einer Rumpftruppe zur Verbandsliga-Partie an, während die zweite Mannschaft der SG Langenfeld personell aus dem Vollen schöpft und auch noch viele Fans zum Auswärtsspiel mitbringt.

Im Kampf um Platz zwei der Handball-Verbandsliga musste der TV Ratingen einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Das Nachholspiel gegen die SG Langenfeld II ging 22:26 (15:16) verloren, wobei man den Grün-Weißen einen großen Kampf bescheinigen muss. Es standen nur zwei Wechselspieler zur Verfügung, denn Mats Wiedemann war verhindert und Tristan Beckmann kann wegen seiner Rückenprobleme immer noch nicht spielen. Und die SGL-Reserve, die erstaunlich viele Zuschauer mitbrachte, hatte eine volle Bank. Dies Truppe hielt das Tempo von Beginn an hoch und bei den Ratingern war am Ende die Luft völlig raus.

Fabian Pani verkürzte in der 44. Minute auf 19:21. Da wackelten die Gäste kurz, aber der Turnverein hatte sein Pulver verschossen. Restlos. Egal, wer nun warf, hinter den Schüssen saß kein Druck mehr und bis zum Abpfiff, in der letzten Viertelstunde also, gelangen nur noch drei Tore. Selbst die beiden Strafwürfe in der Schlussphase von Max Beckmann und Jonas Krücken waren druck- und erfolglos.

Jedenfalls sind diese Langenfelder nun Zweiter und können am Samstag die Tabellenführung übernehmen. Dann aber müssen sie ihr Heimspiel gegen die Lintorfer gewinnen, Anwurf ist um 16.30 Uhr. Die halbe Lintorfer Mannschaft mit der Mannschaftsführung sah sich das Match am Europaring an und dessen Pressewart Hajo Pfeiffer war beeindruckt von den Langenfeldern: „Jetzt wissen wir jedenfalls, was dort auf uns zukommt.“ Aber, diese SGL-Reserve kann nicht aufsteigen, weil sie die Oberliga im Sommer freiwillig verlassen hat. „Dennoch will sie Meister werden“, stellte Ratingens Trainer Jörg Schomburg dazu klar. Und sein Kumpel Chris Schweinsberg meinte: „In der Endphase waren die Körner raus. Dennoch lieferte die Mannschaft einen großen Fight und keiner ist sauer, dass wir nicht gewonnen haben.“