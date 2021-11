Handball : Schöne Aussichten für den TuS Lintorf

Lintorf/Ratingen Am Samstag kommt die MTG Horst zum Tabellenführer der Verbandsliga-Gruppe 2. Der TV Ratingen erwartet die abstiegsgefährdete TG Cronenberg. Die Lintorfer Reserve ist in der Gruppe 1 gegen den TD Lank gefordert.

Anschließend muss die Lintorfer Reserve ran, in der Verbandsliga-Gruppe 1. Es kommt der TD Lank an den Breitscheider Weg (20 Uhr), der Tabellensiebte. Dem sind zuletzt zwei Siege gelungen und damit konnte der Mittelplatz gefestigt werden. Die Lintorfer sind Vorletzter, es wird aber nur einen Absteiger geben. Jedenfalls ersehnt Trainer Thomas Fischer-Moore im vierten Heimspiel den zweiten Heimsieg. „Viel wird an unserem Abwehrverhalten liegen“, sagt Hajo Pfeiffer und erklärt. „Tore werfen, das können die Jungs. Hinten haperte es in der Regel.“

Der TV Ratingen will wieder rauf in die Verfolgergruppe der Handball-Verbandsliga-Gruppe 2. Am Samstag haben die Grün-Weißen als Tabellensechster Heimrecht, die abstiegsgefährdete TG Cronenberg kommt an den Europaring (17.30 Uhr). Die Bergischen, Tabellenelfter, 6:12 Punkte, gelten als auswärtsschwach. Nur in Wülfrath gelang eine Punkteteilung, die drei weiteren Auswärtsspiele gingen verloren. „Wir wollen wieder oben dabei sein“, sagt Trainer Chris Schweinsberg. „Wir wollen uns über diese Cronenberger oben festbeißen. Früher taten wir uns dagegen oft überaus schwer, aber zuletzt war das nicht mehr unbedingt der Fall.“ Klar, seine Truppe ist allein wegen dem Heimvorteil Favorit, sie tritt in Bestbesetzung an.