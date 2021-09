Handball : TV Angermund freut sich auf alten Rivalen Unitas Haan

Angermund Die Begegnungen zwischen den beiden Oberliga-Mannschaften sind meist von Hochspannung geprägt. Die Angermunder Handballer sehen sich diesmal aufgrund des dezimierten Kaders in der Außenseiterrolle.

Es waren immer spannende, hoch dramatische Handballspiele, wenn die großen Traditionsvereine Unitas Haan und der TV Angermund aufeinander prallten. Egal in welcher Liga. Am Sonntagmorgen ist es wieder soweit, dann wird es zwischen diesen beiden Erzrivalen an der endlich hergerichteten Halle an der Adlerstraße um 11.15 Uhr hoch hergehen. Die Unitas hat ihre beiden Oberliga-Begegnungen gewonnen und der TVA beide verloren. Die Favoritenrolle liegt also ganz klar, auch schon wegen des Heimvorteils, bei der Unitas.