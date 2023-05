Handball TuS Lintorf lädt zur Abschlussparty ein

Die Sporthalle am Breitscheider Weg erlebt am Samstag zum Saisonausklang noch einmal ein großes Handballfest – so war es zumindestens geplant, jetzt fällt es rein sportlich etwas kleiner aus. Den Anfang sollte um 15.30 Uhr das vorverlegte Verbandsliga-Duell des TuS Lintorf II gegen den LTV Wuppertal II machen, doch die auf Platz zwei stehende LTV-Reserve sagte die Begegnung kurzfristig ab. Sportlicher Höhepunkt ist damit die Oberliga-Partie (18 Uhr) der Lintorfer Ersten gegen eben diesen LTV.