Handball-Oberliga : TuS Lintorf ist auf der Hut

LINTORF Gastgeber SG Überruhr gilt trotz der zwei Auftakt-Niederlagen als gefährlich. Zudem hat Trainer Felix Linden diesmal einige Ausfälle.

Die großen Handball-Schlachten gegen die SG Überruhr aus der letzten Verbandsliga-Saison sind in Lintorf noch lange nicht vergessen. Der TuS 08 hat nach hochdramatischen Verläufen beide Spiele gewonnen, aber am Ende war die SG Überruhr Meister. Und da die Lintorfer anschließend den Aufstieg über die Zusatz-Qualifikation auch noch geschafft haben, stehen sich diese beiden langjährigen Erzrivalen am Sonntag in der Oberliga gegenüber. Die SG Überruhr hat Heimrecht, 18.15 Uhr, gespielt wird an der Hauptstraße in Kettwig. Die heimische Halle an der Klapperstraße ist gegenwärtig für den Handball gesperrt.