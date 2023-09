Die TuS-Handballer fuhren bereits wichtige Punkte ein Lintorf geht entspannt in die nächsten Spiele

Drei Siege, eine Niederlage: Die Handballer des TuS Lintorf dürften nach dem Saisonstart in der Oberliga entspannt und gestärkt in die weiteren Spiele der gerade begonnenen Saison gehen. „Besonders der Sieg zuletzt am Sonntagabend beim HSV Überruhr war wichtig“, sagt Lintorfs Pressewart Hajo Pfeiffer über das 23:20. Er weiß, dass der gute Auftakt beflügelt – vor allem, da die Lintorfer als vorrangiges Ziel den Klassenerhalt in der fünftklassigen Liga anpeilen und nun schon 6:2 Zähler vorweisen können. Dass bei der einzigen Niederlage, dem 32:33 in Wuppertal, nur ein Tor den Unterschied machte, lässt außerdem wenige Zweifel aufkommen.