Die TuS-Verantwortlichen rechnen mit einer guten Kulisse Oberligist TuS Lintorf erwartet Aufsteiger TB Wülfrath

Am Samstagabend dürfte es wieder richtig voll werden in der Lintorfer Sporthalle am Breitscheider Weg. Es steht das Oberliga-Nachbarderby an zwischen dem TuS 08 und Aufsteiger TB Wülfrath, Anwurf 17.30 Uhr. Den Lintorfern, 8:2 Punkte, ist ein toller Start gelungen mit jetzt drei Siegen in Folge und Platz drei. Punktgleich mit dem Zweiten Unitas Haan. Mettmann-Sport, unbesiegt, erst ein Verlustpunkt, führt die Tabelle an. Und der TB Wülfrath, endlich wieder dabei in der Oberliga, zieht die Fans an. Da weiß jeder, dass es eng zugeht, da bebt die Halle.