Für die Heimspiele am Samstag : Das ist das Hygienekonzept des TuS 08

Lintorf Am Samstag steht für die Handballer des TuS 08 Lintorf der erste Doppel-Heimspieltag im Zeichen der Coronavirus-Pandemie an. Manager Kalle Töpfer und sein Helferteam haben ein Hygienekonzept erstellt und umgesetzt. Rund 130 Besucher können kommen, sie sollten aber früh da sein.

In der Coronavirus-Pandemie ist jeder Sportverein selbst für ein Hygienekonzept verantwortlich, auch in städtischen Stätten – wie den Handball-Hallen am Breitscheider Weg beim TuS 08 Lintorf, am Europaring beim TV Ratingen und an der Gothaer Straße bei der SG Ratingen oder im Stadion bei den Fußballern von Ratingen 04/19. Alle Vereine haben sich eigenständig nicht nur um die Konzepte, sondern auch um die notwendigen Utensilien wie Desinfektionsmittel oder Klebeband für Absperrungen bemüht.