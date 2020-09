Handball, Testspiel : SG experimentiert und besiegt Loxten letztlich locker

Ratingen Gegen die gleichklassigen Sportfreunde Loxten aus der Oberliga Westfalen gewinnt Handball-Regionalligist SG Ratingen das heimische Testspiel 29:19. Trainer Ace Jonovski experimentiert viel mit seinem Personal.

Die Start-Aufstellung der SG Ratingen im Handball-Testspiel gegen die Sportfreunde Loxten zeigte schon einmal die Marschrichtung: Trainer Ace Jonovksi wollte experimentieren. Linksaußen startete Youngster Patryk Rutzki, daneben Sam Schäfer und Filip Lazarov auf der ungewohnten Position des Mittelmanns, der wiedergenese Bastien Arnaud begann am Kreis. Robert Markotic auf halbrechts, Etienne Mensger auf rechtsaußen und Denis Karic im Tor dürften diejenigen sein, die in der in knapp zwei Wochen beginnenden Saison der Regionalliga Nordrhein in der ersten Sieben stehen dürften – ebenso wie Torjäger Alexander Oelze, Spielmacher Simon Ciupinski und Linksaußen Yannik Nitzschmann, die lange draußen saßen. „Experimentieren muss mal sein“, sagte Jonovski später.