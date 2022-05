Handball-Verbandsliga : Lintorfer müssen siegen und schauen nach Überruhr

LINTORF Der Aufstiegsfavorit der Handball-Verbandsliga hat mit der abstiegsgefährdeten Cronenberger TG am Samstag eine harte Nuss zu knacken.

Für das Verbandsliga-Auswärtsspiel des TuS Lintorf beim Drittletzten TG Cronenberg gibt es für die Grün-Weißen nur eine Zielsetzung: Sieg! Nur dann bleibt die Chance erhalten, Meister zu werden und den dritten Oberliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte feiern zu dürfen. Aber die Blicke gehen zudem zur zweimal bezwungenen SG Überruhr, wie deren Spiele ausgehen. Die Cronenberger Tabellenlage ist schlecht. Laufen sie als Drittletzter ein, muss mit einer von allen Mannschaften gehassten Relegation im Juni gerechnet werden. Den Lintorfern wird also nichts geschenkt in der Sporthalle Küllenhahn (Samstag, 18 Uhr). Harz ist dort erlaubt.

Die Cronenberger sind daheim schwer zu berechnen. Der TV Ratingen war kürzlich dort chancenlos und der TuS 08 sollte sich darauf einstellen, dass es keine Geschenke gibt. Es wurden schließlich schon einige grausame Auswärtsspiele abgeliefert, sie sollten Warnung genug sein. Es geht in Bestbesetzung ins Bergische, denn auch Vinny Rose und Jan Lenzen sind wieder dabei. „Unsere kurze Handballpause war dafür überaus hilfreich“, sagt Pressewart Hajo Pfeiffer. „Die beiden sind gut drauf.“ m letzten Saisonspiel haben es seine Lintorfer dann noch einmal mit einem völlig unberechenbaren Gastgeber zu tun, es geht am Mittwoch, 18. Mai, 20.15 Uhr, in die Essener Wolfskuhle zur MTG Horst. Also, leicht ist es bestimmt nicht, das Restprogramm des TuS 08 bei seiner oft unbegreiflichen Auswärtsschwäche.