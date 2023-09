Für die Reserve des TuS Lintorf läuft es nicht so gut TV Ratingen erkämpft wichtigen Sieg

Markus Wölke war am Tag danach guter Laune. Oder besser: Sogar sehr guter Laune. „Ein wichtiger, ganz wichtiger Sieg“, beschrieb der Trainer des Landesligisten TV Ratingen das 21:20 (12:8) gegen DJK Winfried Huttrop. Es war der zweite Triumph in dieser Saison, und sogar der zweite in Folge. „Wir stehen jetzt mit 4:6 Punkten da, das ist okay“, urteilt der TVR-Coach nach fünf Partien in der gerade begonnenen Spielzeit. Die Ratinger stehen ganz passabel da, zumal mit den punktlosen Huttropern ein Konkurrent im Tabellenkeller distanziert wurde.