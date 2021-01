Nachruf : Tiefe Trauer um Charly Mentzen vom TuS 08

Charly Mentzen, der frühere Lintorfer Handballer und stete Förderer der Sportart beim TuS 08, ist in der Nacht zum Sonntag an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Langjährige Freunde und Weggefährten reagieren geschockt. Der 78-Jährige hinterlässt eine Tochter, seine Ehefrau Friedel und zahlreiche Erinnerungen.

Die Lintorfer Handballszene ist geschockt. Tief! Charly Mentzen ist tot, der 78-Jährige starb in den gestrigen Sonntag-Morgenstunden an Corona. Das Lintorfer Urgestein lag schon einige Tage in Kaiserswerth auf der Intensivstation, es ging ihm äußerst schlecht. Auch seine einzige Tochter und seine Ehefrau Friedel waren am Covid-19 erkrankt, sie sind aber beide wieder kerngesund. „Wir hatten in den letzten 14 Tagen schon keinen Kontakt mehr mit Charly“, berichtet Norbert Heinemann, Lintorfs Macher in Sachen Handball. Seine Ehefrau Sigrid ist bei Mentzen in der Ölverkaufsfirma am Beeker Hof im Büro angestellt.