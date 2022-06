Eishockey : Frauen in der Landesliga, Camp steht an

Frauen in der Landesliga, Camp steht an

Ratingen Nachdem es in der Vorsaison aufgrund der Cornavirus-Pandemie nur zwei Ligen im Frauen-Eishockey gegeben hatte, feiern die Ratinger Ice Aliens nun die Rückkehr in die Landesliga. Das Nachwuchscamp ist schon zu 70 Prozent ausgebucht.

Zwei gute Nachrichten halten die Ratinger Ice Aliens bereit: Erstens spielt das Frauen-Team kommende Saison wieder in der Eishockey-Landesliga, zweitens ist das Nachwuchscamp der Außerirdischen erneut sehr begehrt.

Nachdem in der vergangenen Saison der Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Frauenbereich nur in der 2. Liga und in der Verbandsliga stattgefunden hat, wird für die neue Saison wieder die gewohnte dreigliedrige Struktur aus 2. Liga, Landes- und Verbandsliga etabliert.