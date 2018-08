Goose Necks müssen doch noch bangen

Ratingen Der Baseball-Zweitligist hat Rang sieben sicher. Ob das zum Klassenerhalt reicht, wird sich erst zeigen.

Der „Split“ bleibt bei den Baseballern der Ratinger Goose-Necks offensichtlich ganz normal in der durchwachsenen Saison 2018. Gegen die Zweitvertretung der Solingen Alligators verloren die Ratinger in der 2. Bundesliga Nord/West die erste Partie mit 4:7 und im zweiten siegten sie deutlich mit 12:2. Die positive Kunde aus der Sicht der Goose-Necks: Schlusslicht Solingen hat kein Spiel mehr in dieser Saison, während die auf dem siebten Platz liegend Ratinger (Vorletzter) noch zwei Doppel-Spieltage vor sich haben. Platz sieben ist ihnen somit sicher. Ob diese Position aber am Ende zum Klassenerhalt reicht, steht noch nicht unbedingt fest. „Ich weiß noch nichts Genaueres. Ich denke, die Chancen stehen 60 zu 40, dass wir in der 2. Bundesliga bleiben“, sagt Spielertrainer Malte Kuklan relativ optimistisch.