Bundesliga-Teams kommen zum GC Hösel Golfer trainieren für Bundesliga-Heimspieltag

Isabel Gadea lebt ihren sportlichen Traum. Nach dem souveränen Aufstieg will sich die Kapitänin mit den Damen des Golf-Club Hösel (GCH) in der 1. Bundesliga Nord messen. Allerdings sind die Konkurrentinnen aus Berlin, Hamburg, Hubbelrath und Düsseldorf sehr stark. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nun in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv sein dürfen. Wir treffen jetzt an jedem Spieltag auf sehr gute Mannschaften. Zusätzlich ist die Belastung höher, weil die Spieltage nun um jeweils einen Tag länger sind“, sagt die erfahrene Golferin.