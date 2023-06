Fußball FVN veröffentlicht die Einteilungen bis zur Bezirksliga

Freuen dürfte sich die Ratinger Reserve: Nachdem sie vor der vergangenen Saison in die Staffel 7 einsortiert worden war und in dieser „Essener“ Gruppe beinahe aus der Bezirksliga abgestiegen wäre, geht es nun wieder in die gewohnte „Düsseldorfer“ Staffel 1, unter anderem mit Gegnern wie TV Kalkum-Wittlaer, TSV Eller, Lohausener SV, Sparta Bilk, TuS Gerresheim oder Rather SV, den ehemaligen Klub des aktuellen Trainers Deniz Aktag.