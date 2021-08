Fußball, Ferien-Camp : 33 Kinder beim Lintorfer Camp der Fußballschule

Die Camp-Teilnehmer bei Rot-Weiß Lintorf. Foto: Fußballschule Grenzland

Lintorf Das Team der Fußballschule Grenzland ist begeistert von den Gegebenheiten bei Rot-Weiß Lintorf und dem Engagement der 33 teilnehmenden Kinder. Und Geld für eine Spende kam auch noch zusammen.

Die Fußballschule Grenzland hat auf der Anlage von Rot-Weiß Lintorf 33 Kinder in ihrem Ferien-Camp betreut. Die Nachwuchskicker wurden an fünf Tagen abwechselnd von den professionellen Trainern trainiert. Max, Trainer im Nachwuchsleistungszentrum eines regionalen Profi-Klubs, war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir in den fünf Tagen unheimlich viel Spaß gehabt, und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das eine oder andere gelernt haben.“ Auch Dennis, DFB-Stützpunkttrainer, hatte viel Freude in Lintorf: „Die Kinder haben super mitgezogen. So macht Fußball natürlich Spaß.“ Den Kindern ging es ebenso. Jona freute sich etwa schon jetzt auf das nächste Camp und berichtete: „Das Training war toll. Es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht.“

Ebenso erfreulich: 19 Familien haben den Teilnahmebetrag um einen Euro aufgerundet. Diese Summe verdoppelt die Fußballschule und spendet so 38 Euro an action medeor. Damit können zwei unter­ernährte Kinder in Krisengebieten mit Spezialnahrung wieder gekräftigt und ein lebensbedrohlicher Zustand kann so abgewendet werden. Insgesamt konnte die Fußballschule bereits knapp 4000 Euro an action medeor spenden.

In dieser Woche ist die Fußballschule beim TuS Homberg zu Gast.

Auch in den kommenden Ferienzeiträumen bietet sie wieder Camps in der Region an. Alle Termine, weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten dazu gibt es unter www.fussballschule-grenzland.de

(RP)