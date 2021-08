Fußballschule Grenzland : Fußballschule in Homberg zu Gast

Homberg Die Fußballschule Grenzland hat 22 Nachwuchskicker beim TuS Homberg betreut und kann dank einer Aufrundung des Teilnahmebeitrages auch an action medeor spenden. Alle waren zufrieden.

In der sechsten Woche der Sommerferien haben 22 Kinder am Ferien-Camp des TuS Homberg mit der Fußballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an vier Tagen von professionellen Trainern je nach Alter unterschiedlich betreut. Im Laufe der Camp-Tage hatten alle Kinder die Möglichkeit, ihre Schussgeschwindigkeit zu messen und erhielten ihr Ergebnis auf einer von allen Trainern unterschriebenen Urkunde. Zudem gab es Turnbeutel, Brotdosen und Frühstücksbrettchen sowie Puzzle-Bälle der Nationalmannschaft und ein eigenes Trikot. Eine eigene Trinkflasche, täglich frisches Obst und ein warmes Mittagessen rundeten die Tage ab. Die Fußballschule Grenzland bietet noch mehr Camps in der Region an: www.fussballschule-grenzland.de