Fußball : So geht es von der Oberliga abwärts in die neue Saison

So geht es von der Oberliga abwärts in die neue Saison

Niederrhein In der 23 Mannschaften umfassenden Oberliga Niederrhein gibt es nach der Hinrunde eine Auf- und eine Abstiegsrunde, um die Zahl der Spiele zu reduzieren.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen für die neuen Spielzeiten erklärt. Daraus ergibt sich: Der Spielbetrieb der Männer und Frauen startet am Wochenende 21./22. August und in der mit 23 Vereinen sehr großen Oberliga gibt es nach der Hinrunde eine Auf- und eine Abstiegsrunde. Der neue Rahmenterminkalender soll in dieser Woche erscheinen. Ob die einzelnen Kreise ebenfalls an diesem Wochenende starten, entscheiden sie selbst.