Start in die Fußball-Bezirksliga : Alte Bekannte und eine große Unbekannte

SSVg-Trainer Monrem Orahhou erwartet ein enges Derby gegen Mettmann. Foto: Fupa.net

Heiligenhaus/Hösel Zum Bezirksliga-Auftakt treffen sich SSVg Heiligenhaus und ASV Mettmann zum Derby, die beiden Teams kennen sich gut. Der SV Hösel fährt nach Rommerskirchen und kennt den dortigen Gastgeber bislang nur aus dem Internet. Ratingen 04/19 II ist spielfrei.

Die SSVg Heiligenhaus gegen den ASV Mettmann, das waren immer Nachbarderbys, die die Fans elektrisierten. Am Sonntag stehen sich diese beiden Fußball-Erzrivalen beim Bezirksliga-Auftakt (Gruppe 3) erneut gegenüber, aber erst einmal werden dabei höchst interessante Erinnerungen wach. Denn in der Vorsaison, im Spätherbst, landeten die Heiligenhauser nach zwölf Auftaktniederlagen mit einem 1:0 ihren ersten Saisonsieg. Deniz Top, nun der Kapitän, verwandelte vor dem Wechsel einen Elfmeter. Ab diesem Sieg waren die Heiligenhauser, bis dahin abgeschlagenes Schlusslicht, der Konkurrenz ebenbürtig. Revanche konnte der ASV Mettmann in der Rückrunde nicht mehr nehmen, da herrschte schon die Corona-Krise. Ob der ASV das am Sonntag nachholt? Anstoß an der Talburgstraße ist um 15.15 Uhr.

„Es wird mit Sicherheit erneut ein ganz intensives Spiel“, glaubt SSVg-Trainer Monrem Orahhou. „Mettmann hat hohe Ziele, wir wollen nur drinbleiben. Die Mannschaften kennen sich genau, dieses Match will keiner verlieren. Und uns reicht ein Punkt.“ Den letzten Test, der beim MSV Düsseldorf vorgesehen war, hat er abgesagt, die Verletzungsgefahr war ihm zu groß. Die letzten drei Vorbereitungsspiele wurden schließlich gewonnen, und Orahhou glaubt, dass es da genug Erkenntnisse gab.

Nach vier Jahren Kreisliga A ist der SV Hösel zurückgekehrt in die angestrebte Bezirksliga (Gruppe 1). Zum Auftakt am Sonntag geht es zur SG Ro-Ki Gil (15.30 Uhr), einem Gastgeber aus Rommerskirchen, von dem man am Neuhaus noch nie etwas gehört hat. Man weiß nur aus dem Internet, dass – wie in Hösel – ebenfalls auf Kunstrasen gespielt wird. „Ro-Ki ist ein völlig unbeschriebenes Blatt“, sagt dazu der Aufstiegstrainer Senad Hecimovic. „Wir hatten nicht einmal die Möglichkeit, diesen Gegner zu beobachten. Aber egal, wir haben eine gute Mannschaft und fahren da hin, um zu gewinnen.“ Für die Gastgeber ist es die zweite Bezirksliga-Saison, Platz 14 sprang beim Abbruch im Frühjahr heraus.

Es sieht personell gut aus bei den Höselern. Wie die Aufstellung allerdings aussehen wird, das will Hecimovic erst am Samstagabend entscheiden. Dass Top-Stürmer Dominik Abdel-Ahad, der so glänzend einschlug, erst am Jahresende wieder dabei ist (USA-Studium), hält der Trainer für verkraftbar. „Ich habe immer noch vier gute Stürmer“, so der 38-jährige Ex-Profi. „Da darf ich nicht jammern.“ Wer stürmt? Der sich wieder in guter Form befindliche Benny Schröder? Oder Niklas Oldörp, der eine gute Vorbereitung (sechs Tests, nur eine Niederlage) gespielt hat? Oder der erfahrene Steffen Bahrs? Kevin Peuler rechnet sich ebenfalls einiges aus. Aber der Trainer schweigt, von ihm ist nichts zu erfahren.