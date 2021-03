Aus dem eigenen Nachwuchs : Frisches Blut für das Oberliga-Team

Ratingen Ratingen 04/19 hat die Nachwuchsfußballer Noah Jecksties und Jung Hae Seong mit Verträgen ausgestattet, auch vom Gros des bestehenden Kaders gibt es Zusagen. Dass Training mit Tests ab 22. März realisierbar ist, bezweifelt der Vorsitzende Jens Stieghorst aufgrund der Vielzahl an Beteiligten.

Diese beiden Personalien waren Martin Hasenpflug eine Herzensangelegenheit: Der Trainer von Ratingen 04/19 freut sich, dass in Jung Hae Seong und Noah Jecksties zwei Eigengewächse nun Verträge für das Oberliga-Fußball-Team bekommen haben. „Beide haben ja schon die Vorbereitung auf diese Saison mitgemacht, und es war Martins Wunsch, sie so bald wie möglich voll zu integrieren. Deshalb sind wir mit den Jungs jetzt vorgeprescht“, sagt Jens Stieghorst. Der Vorsitzende von 04/19 betont: „Wir wollen weiter auf die eigene Jugend setzen. Das gilt auch parallel für unsere zweite Mannschaft, in der unsere A-Junioren eine neue Heimat finden sollen mit Trainer Peter Köppen als ,Kindergarten-Cop’. Das Team soll in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen und auf den eigenen Nachwuchs setzen, damit es zur Durchgangsstation bis in den Oberliga-Kader werden kann.“