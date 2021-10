Fußball, Oberliga : Ratingen 04/19 will Heimstärke unterstreichen

Stammtorhüter Dennis Raschka hat seine Sperre abgesessen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Mit einem Sieg am Sonntag über den SC West mischen die Ratinger weiter an der Oberliga-Spitze mit. Allerdings brauchen die Düsseldorfer ebenfalls einen Erfolg, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Von Pierre-Claude Hohn

Trotz der unerwarteten Niederlage bei Union Nettetal spielt Ratingen 04/19 in der Fußball-Oberliga als Tabellendritter noch oben mit. Das hört sich gut an. Aber Vereinsboss Jens Stieghorst gibt zu bedenken, wie eng es in der Tabelle zugeht. So hat der Elfte 1. FC Monheim gerade mal zwei Punkte weniger auf der Habenseite als Ratingen 04/19. Und nur die ersten elf Teams spielen nach der Hinrunde in der Aufstiegsrunde, die restlichen zwölf Mannschaften müssen in die Abstiegsrunde.

Der Blick nach ganz oben lohnt sich auch, denn der derzeitige Spitzenreiter SSVg Velbert hat mit 14 Punkten auch nur einen Zähler mehr auf dem Konto als Ratingen 04/19. Man sieht also, welch wegweisende Bedeutung die Partie hat. Und zwar nicht nur für die Ratinger, sondern auch für den Gast SC West. Denn die Oberkasseler nehmen nach der 0:1-Heimniederlage gegen TuRU 80 Düsseldorf nur Rang 15 ein. Also stehen auch die Gäste unter Erfolgsdruck.

Die sportliche Bilanz der vergangenen Jahre spricht deutlich für Ratingen. Aber nicht nur deshalb sind die Hausherren in der Favoritenrolle. Davon will der Sportliche Leiter Frank Zilles aber nichts wissen: „In dieser Liga musst du immer 100 Prozent oder mehr geben, sonst hast du schlechte Karten.“ Für Ratingens Trainer Martin Hasenpflug, der noch bis zum Wochenende in Quarantäne zu Hause bleiben muss, hat sich die personelle Lage leicht verbessert. „Alle, die zuletzt wegen Krankheit oder Corona passen mussten, sind wieder im Aufbau-Training. Ob die allerdings nach mehrwöchiger Pause wieder richtig fit sind, muss sich noch zeigen.“

Ob Martin Hasenpflug Ratingen 04/19 am Sonntag wieder coachen kann, ist noch offen. Er will noch einen PCR-Test machen und hofft, dass der negativ ausfällt. Egal ob Hasenpflug oder Frank Zilles die Mannschaft am Sonntag lenkt, fest steht, dass sich das Team deutlich steigern muss. „Niemand kann mit der Leistung vom Spiel in Nettetal zufrieden sein, weder Trainer, Spieler noch Vorstand. Am Sonntag muss die Mannschaft wieder an ihre Grenzen gehen, dabei aber bescheiden bleiben. Nur dann können wir unsere gute Heimserie mit einem Sieg weiter ausbauen“, sagt Martin Hasenpflug.

Interessant ist die Frage, wer am Sonntag im Tor steht. Denn diesbezüglich hat Ratingen 04/19 ein Luxusproblem. Nach Ablauf seiner Sperre steht Stammkeeper Dennis Raschka wieder zur Verfügung. Aber Lucas Fenzl ist ein ernsthafter Konkurrent. Der 18-Jährige aus der Jugend von RW Essen hat Raschka bislang sehr gut vertreten. Auch Dario Ljubic ist stark. „Auf der Torwart-Position haben wir wahrlich keine Probleme. Ich bin mal gespannt, wer am Sonntag spielt“, sagt Hasenpflug und ergänzt: „Freiwillig wird sich keiner hinten anstellen. Das gibt es im Fußball nicht, denn jeder will spielen.“