Fußball-Oberliga : Ratingen 04/19 testet am Sonntag gegen FC Hennef

Ratingen Unter der Woche fertigten die Oberliga-Fußballer von Ratingen 04/19 im Testspiel den Bezirksligisten SV Solingen mit 5:0 ab. In der ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber allerdings noch schwer. Letztlich ging es mit einem mageren 0:0 in die Pause.

Am Sonntag empfängt 04/19 den FC Hennef im Keramag Sportpark. Die Partie gegen den Mittelrheinligisten ist der letzte Härtetest für die Ratinger Fußballer, die eine Woche später beim TSV Meerbusch in die Oberliga-Saison starten. Das erste Heimspiel steht am Mittwoch, 10. August, gegen Regionalliga-Absteiger VfB Homberg an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.