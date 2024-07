2. Testspiel der Vorbereitung Ratingen 04/19 schlägt Finnentrop/Bamenohl

Offensiv knüpfte Emre Demircan an seine Leistung aus der Vorwoche an, als der offensive Mittelfeldspieler zweimal getroffen hatte. Diesmal legte er per Freistoß für Innenverteidiger Gianluca Silberbach auf, der den Ball am herauseilenden gegnerischen Keeper vorbeiköpfte zum 1:0 (11.). Eine Viertelstunde später zirkelte Demircan einen Freistoß aus knapp 30 Metern an den linken unteren Pfosten (27.), ein weiterer Freistoß zentral aus 20 Metern verfehlte den Winkel nur knapp. Dazwischen hatte 04/19 aber bereits erhöht: Rückkehrer Zissis Alexandris, der unter der Woche seinen neuen Vertrag in Ratingen unterschrieben hatte, nahm einen Pass von rechts mit der Brust an, drehte sich geschickt und verwandelte zum 2:0 (30.).