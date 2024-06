Neuer Trainer von Ratingen 04/19 Das ist Christian Dorda

Für den KFC Uerdingen bestritt Dorda die meisten Spiele, bevor er sich im Jahr 2021 zur SSVg Velbert verabschiedete. In seiner Vita stehen unter anderem 142 Spiele in der 3. Liga, 80 in den Regionalligen Süd und West, 15 in der Jupiler Pro League und 40 in der Eredivisie. Als Aktiver wurde er Meister der Regionalliga mit dem KFC, mit dem er auch den Niederrheinpokal gewann, und holte zweimal mit Hansa Rostock den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern.