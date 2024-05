Kader und Taktik So stellt sich Trainer Dorda das neue 04/19 vor

Ratingen · Der neue Coach Christian Dorda ist schon in die Kaderplanung des Ratinger Fußball-Oberligisten 04/19 eingebunden und besucht am Sonntag das letzte Saisonspiel gegen St. Tönis im Stadion. Der 35-Jährige kündigt an: „Es wird einen kleinen Umbruch im Kader geben.“ Damit will er dominant spielen lassen.

30.05.2024 , 17:55 Uhr

Christian Dorda bei seinem ersten offiziellen Besuch auf der Sportanlage am Götschebeck. Ab 1. Juli ist er Oberliga-Trainer von Ratingen 04/19. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann