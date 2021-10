Fußball, Bezirksliga : Köppen-Team steht vor einer hohen Hürde

04/19-Trainer Peter Köppen hat den kommenden Gegner beobachtet. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Zweitvertretung tritt als Außenseiter in Gnadental an, zumal dem Fußball-Bezirksligisten viele Ausfälle zu schaffen machen.

Am 8. Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht Ratingen 04/19 II bei der DJK Neuss-Gnadental vor einer Mega-Aufgabe. Trainer Peter Köppen wusste das. So machte sich der Ratinger Trainer am Sonntag direkt nach dem Spiel gegen Sparta Bilk auf den Weg nach Büderich, um das Top-Spiel zwischen Spitzenreiter FC Büderich und Verfolger DJK Gnadental zu beobachten. Tief beeindruckt kehrte er nach Ratingen zurück. „Es war das erwartete Spitzenspiel. Beide Mannschaften sind enorm stark und könnten locker in der Landesliga spielen“, sagt Köppen. Die Partie endete leistungsgerecht 1:1.

„Wir sind am Sonntag in Gnadental nicht nur Außenseiter. Gnadental ist haushoher Favorit“, erklärt Köppen. „Wir haben großen Respekt, aber keine Angst. Im Fußball ist vieles möglich“, fügt der Ratinger Trainer hinzu. Die Ratinger müssen einige Ausfälle verkraften. „Wir haben am Sonntag eine Mannschaft mit blutjungen Talenten, die spielerisch gut sind, aber noch Defizite in Sachen Erfahrung haben“, weiß Peter Köppen. Dass seine Mannschaft noch kein Spiel ohne Gegentor beendet hat, zeigt, dass die Mannschaft noch nicht reif für ganz oben ist. Ganz chancenlos sieht Ratingens Trainer sein Team aber nicht. Schließlich hat Köppen ein paar Lücken im Spiel der Gnadentaler beobachtet.

Der Kader der 04/19-Zweitvertretung hat sich enorm dezimiert. So fallen am Sonntag mit Kapitän Timo Derich (gesperrt), Kris Leipzig (krank), Frederik Schulze (beruflich in Berlin), Dion Knoche (Knieverletzung), Florian Stoll (Flitterwochen), Wallbaum (Schambeinverletzung – damit ist für ihn die Hinrunde wohl beendet), Ognjen Vucic (Präsenzpflicht als Student) und Abwehrchef Philipp Schulz (im Trainingsaufbau) gleich acht Spieler aus.