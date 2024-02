Kommentar zu Ratinger Ambitionen Regionalliga wäre eine große Sache

Der Name „Ratingen“ ist in den Stadien der Republik bekannt – dank Hans-Peter Krug und seiner prägnanten Fahne, die den Stadtnamen auf den Zuschauerrängen stets TV-präsent macht. Nicht nur bei Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft oder Partien von Zweitligist Fortuna Düsseldorf, zuletzt gab der Stadt-Beamte auch ein Gastspiel in Köln bei der Handball-Europameisterschaft. Überregional wird Ratingen sportlich sonst fast nur über das Mehrkampf-Meeting des TV oder den Triathlon wahrgenommen – die Drittliga-Handballer von Interaktiv Düsseldorf-Ratingen führen den Namen quasi nur im Nebensatz, die Zeiten, in denen die Eishockey-Spieler der Dumeklemmerstadt bundesweit aktiv waren, kommen nicht wieder, der Werbe-Effekt anderer Sportarten ist gering.