Kampf um Olympia-Normen Tickets für das Mehrkampf-Meeting erhältlich

Seit 1997 ist das Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen eine der größten Sportveranstaltungen der Stadt, bei der 27. Auflage in diesem Jahr am Wochenende 22./23. Juni geht es um die letzten nationalen und internationalen Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Inzwischen hat das Meeting von der Organisation World Athletics das Gold Label erhalten und zählt damit zu den hochklassigsten Veranstaltungen für Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer weltweit.