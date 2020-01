Eishockey : Neuwied zum dritten und vierten

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens laden für Sonntag zu ihrem Heimspiel in der Eishockey-Regionalliga gegen den EHC Neuwied alle Ratinger Sportvereine ein. Zudem gibt es Ticket-Aktionen und als besondere Gäste Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar.

Schon am morgigen Freitag (20.30 Uhr) sind die Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga gefordert, wenn sie beim Tabellenzweiten Herforder EV antreten. Der Fokus liegt aber auf der Partie am Sonntag, wenn es am heimischen Sandbach gegen den EHC Neuwied geht. Fünf Gründe, warum sich ein Besuch Am Sandbach ab 18 Uhr lohnt.