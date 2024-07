Challenge Roth Gobrecht kämpft sich nach Corona-Infektion ins Ziel

So stand der Breitscheider mit 5000 anderen Startern morgens am Main-Donau-Kanal. Nach 1:04 Stunden kam er aus dem Wasser und fuhr die Radstrecke mit 1700 Höhenmetern in der angepeilten Zeit von 4:45 Stunden. Allerdings konnte sich Gobrecht auf den letzten 20 km der Radstrecke und den ersten 20 der Laufstrecke aufgrund von Magenproblemen nicht mehr verpflegen. Zudem sah er seine Zielzeit von unter neun Stunden greifbar und lief den Marathon etwas zu schnell an – so musste er Tempo herausnehmen. „Ich dachte zwischenzeitlich, ich müsste aufgeben. Ich hatte keine Kraft mehr, konnte die Beine nicht mehr heben, und es ging mir gar nicht gut“, berichtet Gobrecht. „Durch die Unterstützung an der Strecke und drei Energie-Gels auf einmal ging es allerdings so langsam wieder, sodass ich das Tempo auf der zweiten Hälfte wieder etwas anziehen konnte.“ Am Ende lief er mit einer Marathonzeit von 3:20 Stunden und einer Endzeit von 9:14 Stunden getragen von der Stimmung im Stadion gemeinsam mit seinem zweijährigen Sohn ins Ziel – das Mythos-Feeling war da.