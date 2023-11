Eishockey, Regionalliga „Das ist Wettbewerbsverzerrung“

Gentges sieht eine große Diskrepanz: „Unser Spiel ist darauf ausgerichtet, jede Strafe zu vermeiden. Wir hatten vor diesem Spiel einen Schnitt von 5,3 Strafminuten pro Spiel – und in diesem Spiel bekommen wir dann 104 Strafminuten zu 55 beim Gegner.“ 20 Minuten davon hatte der Coach am Ende selbst auf seinen Schultern. „Ich habe die Hauptschiedsrichterin und beide Linienrichter mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass sie falsches Regelwerk anwenden, und im Endeffekt habe ich mir dann wegen Reklamierens dafür meine erste Spieldauerdisziplinarstrafe in meiner 23-jährigen Trainerlaufbahn eingehandelt“, ärgert sich Gentges und schließt: „Die ganzen Vorkommnisse jemandem zu erklären, der nicht dabei war, ist vollkommen unmöglich. Was an diesem Abend mit der Hauptschiedsrichterin los war, weiß ich nicht. Ich habe sie schon des Öfteren auch in anderen Ligen erlebt, und nach meiner Erinnerung hat sie alle Spiele souverän geleitet.“