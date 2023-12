Eishockey, Regionalliga „Das Optimale draus gemacht“

Gentges Wie von mir vorausgesagt und erwartet, ist unsere Mannschaft qualitativ und quantitativ nicht so stark wie in der Vorsaison. Wir haben nur 18 Spieler und drei Torhüter im Kader, das sind 14 Feldspieler weniger als in der Vorsaison, und von den zur Verfügung stehenden 18 Spielern fehlen – unabhängig von Verletzungen und Erkrankungen – vier bis fünf immer wieder aus beruflichen Gründen. Somit haben wir noch nie komplett spielen und trainieren können. Unter diesen Voraussetzungen haben die Jungs das Optimale in der ersten Hälfte der Hauptrunde gemacht. Größtes Manko war und ist aber die Chancenverwertung. Die Liga sehe ich vom Niveau identisch zur Vorsaison, Dortmund und Bergisch Gladbach haben sich personell so extrem verstärkt, dass sie die Austritte von Neuwied und Lauterbach vollumfänglich kompensieren.