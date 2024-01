Nach Insolvenz bei Tecklenburg Die Oberliga blickt gespannt nach Straelen

Die Insolvenz der Baufirma Tecklenburg, für die massiv gestiegene Kosten an den Wallhöfen in Ratingen mitverantworlich sind, könnte nun auch große Auswirkungen auf die Fußball-Oberliga haben. Denn Hermann Tecklenburg ist nicht nur Präsident des Tabellendritten SV Straelen (SVS), sondern auch ihr wichtigster Geldgeber. Und obwohl er unserer Redaktion noch gesagt hatte, dass sein Team trotz der Insolvenz seiner Firma die Liga zu Ende spielen und vorher noch ein Trainingslager in der Türkei absolvieren wolle, meldeten nun mehrere Medien, dass der SVS vor dem Rückzug aus der Spielklasse stünde. Eine Entscheidung sollte nach Informationen unserer Redaktion am Freitag um 16 Uhr den Spielern und den Trainern um Chefcoach Sunay Acar mitgeteilt werden.