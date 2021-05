Fit in den Sommer : Sieben Tage, sieben Übungen

Fit in den Sommer

So könnten verschiedene Übungen aussehen, die der TV Ratingen in seinem Programm „Mit 7x7 durch den Mai“ anbietet. Foto: TV Ratingen

Ratingen Der TV Ratingen hat ein neues, zeitfreundliches Fitnessprogramm erarbeitet, mit dem man im Mai schon dafür sorgen kann, dass man im Sommer unnötige Pfunde verloren hat. An sieben Tagen gibt es sieben Übungen, die je nur eine Minute dauern.

Aktuell ist es recht kalt, doch der TV Ratingen denkt schon an den Sommer – und daran, wie sich in relativ kurzer Zeit noch ein dafür vorzeigbarer Körper entwickeln ließe. „Wenn es aber darum geht, sich sportlicher Betätigung zu entziehen, sind die Deutschen mitunter sehr einfallsreich“, findet der TV und ergänzt: „Nicht besonders kreativ, aber unangefochtener Spitzenreiter, ist die Geschichte der chronischen Zeitknappheit. Zahlreiche Studien belegen, dass sich bereits ein tägliches Workout von sieben Minuten für die Fitness auszahlt.“

Das hat der TV zum Anlass für ein neues Programm genommen. Unter dem Motto „Mit 7 x 7 durch den Mai“ startet der Großverein am Montag, 3. Mai ein knapp dreiwöchiges Trainingsprogramm. Trainiert werden, wie der Name schon andeutet, sieben Übungen jeweils eine Minute pro Tag, an sieben Tagen die Woche.