Eishockey, U18-WM Ratingerin Klare startet bei der U18-Eishockey-WM

Als am Montag in NRW wieder die Schule nach den Weihnachtsferien begann, blieb in der Ratinger Martin-Luther-King-Gesamtschule ein Stuhl leer: Die 16-jährige Oberstufenschülerin Felina Klare nimmt auf Vorschlag der Eishockey-Frauen-Bundesnachwuchstrainerin Franziska Busch mit der U18-Nationalmannschaft an der IIHF U18-Weltmeisterschaft Division 1 Gruppe A in Ritten, Südtirol teil. Damit wird die Spielerin der Ratinger Ice Aliens für ihren Trainings- und Spielfleiß belohnt, ist sie doch gleich in mehreren Teams aktiv.