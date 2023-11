Fußball, Kreispokal SV Hösel kommt im Pokal kampflos eine Runde weiter

Das mit Spannung erwartete Fußball-Kreispokalspiel der dritten Runde zwischen dem FC Bosporus, dem Tabellenführer der Kreisliga A, und dem SV Hösel ist ausgefallen. Bosporus, am vergangenen Sonntag am Neuhaus 1:0-Sieger in der Meisterschaft, sagte ab, die Höseler sind damit weiter. Die Hintergründe der Absage erklärt SVH-Trainer Benny Schröder so: "Am Sonntag wurden wir von den Bosporus-Leuten gefragt, ob wir wirkliches Pokal-Interesse haben. Ich habe dann klar gesagt: ,Ja‘. Unmissverständlich. Wir wollen die Revanche, auch wenn es im Pokal ist. Wir hätten gerne gespielt."