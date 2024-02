Promi-Einsatz beim Testspiel Amin Younes erklärt seinen Bezug zum ASV Tiefenbroich

Generell in Amateurklassen zu spielen, schließt Younes zwar nicht aus und erinnert an Ex-Nationalspieler Sidney Sam, der wie er in Düsseldorf wohnt und nun beim CfR Links in der Kreisliga A spielt: „So ein bisschen ,back to the roots‘, etwas Erfahrung weitergeben und sozial engagiert sein, das ist auch super.“ Aber Younes betont auch: „Ich bin noch relativ jung und stehe voll im Saft. Ich habe mich bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach fit gehalten und jetzt im Winter geschaut, was passiert. Da kam aber nicht so viel infrage. Ich hätte in der Nähe viele Vereine auf einem ordentlichen Niveau, aber es muss passen mit meiner Familie und dem Verein.“