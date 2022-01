Eishockey, Regionalliga : Aliens empfangen Duisburg und reisen nach Neuwied

Alexander Brinkmann brachte die Ratinger Ice Aliens zuletzt mit seinem Last-Second-Treffer gegen Neuwied in die Verlängerung. Foto: Ronny Rehbein/Aliens

Ratingen In der Eishockey-Regionalliga wollen die Ratinger Ice Aliens am Freitagabend Revanche gegen den EV Duisburg nehmen, der zum Auftakt 5:1 bei ihnen gewann. Am Sonntag geht es zum EHC Neuwied. Beide Spiele sind für die Tabelle wichtig.

Das Auftaktspiel der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga hatten die Duisburger Füchse bei den Ratinger Ice Aliens mit 5:1 gewonnen und waren so ihrem Ruf als Top-Team der Spielklasse gerecht geworden. Zur zweiten Begegnung beider Teams kommen die Füchse erneut an den Sandbach, und die Ice Aliens wollen es dieses Mal am heutigen Freitag ab 20 Uhr besser machen. Bereits mehrfach haben sie in der Saison schließlich gezeigt, dass sie die Partie erst nach dem Schlusspfiff als entschieden ansehen und bis zur letzten Sekunde kämpfen.

Dass die Füchse zu schlagen sind, haben die Dinslakener Kobras bereits zweimal bewiesen. Es kommt auf die Konzentration in der Defensive und beim Spielaufbau an, ebenso auf das konsequentere Ausnutzen der Chancen.

Das gleiche gilt für die Begegnung am Sonntag in Neuwied. Das erste Spiel an selber Stelle ging ebenfalls mit 1:5 verloren, doch am vergangenen Sonntag zeigten die Ice Aliens zum wiederholten Mal Moral und erzwangen in letzter Minute durch Alex Brinkmann eine Verlängerung. Diese ging zwar verloren, doch diese Overtime war so ausgeglichen wie die gesamte Partie. Es werden also die Kleinigkeiten sein, die die Begegnung entscheiden, da ist sich das Team von Trainer Andrej Fuchs sicher.

Für die Tabelle sind beide Spiele der Ratinger an diesem Wochenende wichtig: Die Duisburger liegen mit 22 Zählern nach neun Spielen zwei Punkte hinter Dinslaken (10 Spiele) auf Rang zwei, die Aliens sind Dritter (9 Spiele) mit 15 Punkten vor Neuwied auf Rang vier (10 Spiele) mit 14 Punkten.

Derweil freuen sich die Aliens über einen neuen Sponsor: Der Cash&Carry Großmarkt Handelshof Ratingen kommt neu auf die Bande.

(RP/ame)