Jugendfussball : Europas Fußball-Nachwuchs macht Halt in Lintorf

Ratingen Bayern München, Inter Mailand, Manchester City, Juventus Turin – am Wochenende lässt sich Europas Fußballelite mit ihren U11-Mannschaften im Großraum Düsseldorf blicken. Denn: Am Samstag und Sonntag findet der siebte U11-IKK Classic Pfingstcup statt.

„Dieses Turnier ist das größte europäische Jugendturnier im U11-Bereich“, sagt Klaus Brügel, Jugendleiter bei Rot-Weiß Lintorf. Da insgesamt knapp 200 Mannschaften an den beiden Tagen teilnehmen, finden nicht alle Spiele in Ratingen statt. „Das Turnier wird im Großraum Düsseldorf und Umgebung ausgetragen. Bei uns spielen am Samstag und Sonntag insgesamt 80 Teams. Weil es zeitlich und logistisch nicht anders zu stemmen ist, wird auch in anderen Städten gespielt“, erklärt Brügel. Neben Ratingen wird auch in Düsseldorf, Krefeld, Essen und Köln gespielt. „Alle Spiele hier auszutragen wäre überhaupt nicht möglich“, fügt der Jugendleiter an. Der erste Turniertag am Samstag beginnt um 9 Uhr. Um alle Spiele bis 18 Uhr durchzukriegen, dauern alle Spiele 18 Minuten. Nach zwei Minuten Pause wird die nächste Partie angepfiffen.