Für die Fußball-Oberliga Wo Ratingen 04/19 Verstärkung braucht

Für das erste Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga hatte Ratingen 04/19 am Sonntag den Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln zu Gast im Stadion. Beim 5:2 (2:1) setzten der Sportliche Leiter Frank Zilles und Co-Trainer Erkan Ari, die den neuen Chefcoach Christian Dorda in seinem zweiwöchigen Urlaub aktuell vertreten, 21 Spieler ein. Nach sechs Abgängen hat der Kader die ersten fünf Zugänge erhalten, es gibt aber noch Baustellen. Ein Überblick.